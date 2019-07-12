Стали богаче, но тратят "заначки": как изменились доходы и расходы украинцев

Украинцы стали более зажиточными, гласят данные Госслужбы статистики. Если сравнивать первые кварталы 2019 и 2018 годов, средние доходы граждан выросли на 15,5% при инфляции за этот период 8,9%. Кроме того, я 1 июля повысили прожиточный минимум. Но и тратить украинцы стали больше, чем год назад, опустошая накопленные ранее заначки. Еще больше изменилась структура доходов и расходов населения за 10 лет — по сравнению с 2009 годом, пишет "Сегодня".

Госстатистики насчитало населению в I квартале почти 803,4 млрд грн, то есть украинец имел доход в 14 398 грн в квартал, или 4800 грн/чел. в месяц, включая как несовершеннолетних, которые находятся на содержании родителей или государства, так и пенсионеров, чья средняя пенсия, по данным Пенсфонда, составляет 3033 грн/мес. Половина (50,4%) доходов — это зарплата, год назад было 49,4%. Еще треть (33,3%, год назад было 34,5%) составляют соцвыплаты — на детей в малообеспеченных семьях, лицам с инвалидностью, пособия по безработице, другие виды госпомощи, например, тем, кто не заработал себе на пенсию. Как разъяснил нам исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, субсидии на комуслуги доходом не считаются, иначе бы они облагались налогом на доходы физлиц (18%). Также 14,5% людей (год назад 14,2%) зарабатывают как частные предприниматели и 1,8% доходов (год назад 1,9%) получают за счет собственности, в основном это сдача в аренду земельных паев.

За 1-й квартал население истратило на 5,3% больше, чем заработало: 852,4 млрд грн, то есть на 49 млрд грн уменьшились их сбережения. Львиная доля денег ушла на покупку товаров и оплату услуг — 94,9% (год назад было 91,2%), 11,2% ушло на налоги на зарплату единый соцвзнос предпринимателей и др. (было 10,2%), на 6,1% по сравнению с 1 кварталом 2018 г. уменьшились депозиты и другие накопления (ценные бумаги, драгметаллы) в банках. При этом люди избавлялись от гривни и ценных бумаг (–5,5 млн грн за год) и вкладывались в валюту (+9 млрд в эквиваленте) и взяли в долг 6,5 млрд грн.

Экономисты прогнозируют, что доля зарплат в доходах украинцев будет увеличиваться, так как наши заработки постепенно приближаются к европейским.

"Но растут и цены, прежде всего на продукты, причем по многим позициям они уже сравнялись с европейскими ценами, — отмечает Пендзин. — Если в 2018 г. инфляция в Украине составила 9,8%, то продукты в среднем подорожали за год на 19%. Поэтому процент расходов на питание уже приблизился к максимуму, ведь цены у нас, как в Европе, и намного выше вряд ли будут. Но люди проедают депозиты, чтобы свести концы с концами".

Также, по словам эксперта, с каждым годом усредненные данные Госстатистики все менее точно будут отражать реальную картину доходов и расходов, так как в Украине продолжается имущественное расслоение населения: доходы наиболее богатых и наиболее бедных уже отличаются не в разы, а на порядок, то есть в 10 и более раз.

Экономист Иван Никитченко отмечает, что структура по доходам изменилась в лучшую сторону: если 10 лет назад на доходы населения от социальной помощи приходилось 43—44% от общего дохода, то сейчас это 33—34%.

"При этом выросла доля прибыли от размещения денег на депозитах, в ценных бумагах, прочих активах с 11 до 14%, — говорит Никитченко. — Это означает, что у населения есть свободные деньги для вложения их в активы для получения дополнительного заработка. Однако в расходах, наоборот, динамика хуже: 95% тратится на текущие расходы, а было 83%, и часть расходов финансируется из предыдущих накоплений. То есть доходы в будущем от активов снизятся — население забирает эти деньги и тратит на потребление".

Это, по его мнению, также говорит о том, что пропасть в доходах между богатыми и бедными украинцами становится с каждым годом шире.

Госстатистики специально для издания предоставило данные по доходам и расходам украинцев за 2009 год. Мы сравнили их с цифрами 2019 года и, как выяснилось, структура доходов и расходов за 10 лет существенно изменилась. Так, зарплата составляла в 2009 г. всего 41,1%, доходы предпринимателей 10,9%, еще 4% доходов население зарабатывало на сдаче в аренду собственности (земля, жилье и др.). Но почти 44% доходов тогда составляла соцпомощь, то есть до половины граждан жили за счет налогоплательщиков. Как разъяснил Пендзин, с 2009 г. соцвыплаты повышались примерно на уровень инфляции, а зарплаты, особенно в последние 5 лет, росли вдвое быстрее, чем цены, поэтому к 2019 году доля заработков в доходах увеличилась. Если отминусовать 13% на налоги, на товары и услуги уходило в 2009 году всего 82,9% заработков, а еще 4,8% доходов составили сбережения. То есть 10 лет назад люди не проедали депозиты, а накапливали их.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля вырос прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 86 гривен и составляет 2 007 гривен вместо 1 921 гривны.

С 1 июля в Украине выросли пенсии до 2 тыс. гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.