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  • Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех
28 ноября 2019, четверг, 19:37 865
Экономика 2019-11-28T19:38:08+02:00
Українські Новини
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех

Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех

Госстат, средняя зарплата
Гривна. Деньги. Зарплата. Фото: prozoro.info
Гривна. Деньги. Зарплата. Фото: prozoro.info

В Украине средняя зарплата выросла на 16,4% и достигла 10 727 гривен, если брать данные за октябрь 2018-2019 года, сообщает в четверг, 28 ноября, Госстат.

Отмечается, что по сравнению с сентябрем 2019 года размер средней зарплаты увеличился на 0,4%.

Самые высокие зарплаты в октябре получали работники, занятые в сфере финансов и страхования - в среднем 19 571 гривен в месяц (на 9,2% больше, чем в сентябре).

Работники ИТ-отрасли в среднем получили 17 057 гривен в октябре, а размер их зарплаты уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%.

Самые маленькие зарплаты в Украине получают работники сферы здравоохранения. В октябре врачи получили в среднем 7002 гривны. Их зарплата за месяц выросла на 1,2%.

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты в Украине получают киевляне - в среднем 15 862 гривен в месяц. Самые маленькие зарплаты в октябре получили жители Буковины - в среднем 8211 гривны.

В новом макроэкономическом прогнозе правительства предусмотрен рост размера средней зарплаты в Украине на примерно 2 тысячи гривен ежегодно в 2020-2022 годах.

Как сообщали Уераїнські Новини, украинцы стали более зажиточными, гласят данные Госслужбы статистики. Если сравнивать первые кварталы 2019 и 2018 годов, средние доходы граждан выросли на 15,5% при инфляции за этот период 8,9%. Кроме того, я 1 июля повысили прожиточный минимум

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