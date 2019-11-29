НБУ обвалив гривню на вихідні: офіційний курс валют до 1 грудня

Після зниження курсу гривні в четвер, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29-30 листопада-1 грудня, на 5,12% до 24,0356 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 листопада, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3105,3241 100 доларів США 2403,5575 100 швейцарских франків 2406,6191 1000 ієн 219,5116 10 російських рублів 3,7497 100 євро 2645,115

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 3 коп. в четвер зміцнився на 1 коп. до 24,00 UAH/USD.

Крім того, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з курсом долара 27 листопада на 3,86 коп. до 24,1600 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,65 коп. до 23,8818 UAH/USD.

Тим часом в Україні з початку року курс долара побив рекорд в світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.