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27 ноября 2019, среда, 10:07 99
Финансы 2019-11-27T10:30:02+02:00
Українські Новини
Доллар в обменниках Киева снова упал: курс валют на сегодня

Доллар в обменниках Киева снова упал: курс валют на сегодня

Обмен валют, Курс валют, Курс гривны, курс доллара

После того, как гривна установила очередной рекорд, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 ноября на 3,70 коп. до 24,1368 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,64 коп. до 23,8610 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,36 коп. до 26,1790 UAH/EUR, курс продажи понизился на 9,17 коп. до 26,5961 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,8610 24,1368 26,1790 26,5961 3,42 3,88
Максимальный 23,9500 24,5500 26,3500 27,0000 3,71 5,00
Минимальный 23,6000 24,0300 25,5000 26,4800 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях. 

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 ноября, на 7,11 коп. до 23,9827 UAH/USD, в то время как НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 ноября, на 11,05 копеек.

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