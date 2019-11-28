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28 ноября 2019, четверг, 16:41 826
Финансы 2019-11-28T17:00:02+02:00
Українські Новини
На межбаке гривна после снижения снова перешла к росту

На межбаке гривна после снижения снова перешла к росту

Межбанк, Курс валют, Курс гривны, курс гривны к доллару

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 3 коп. в четверг укрепился на 1 коп. до 24,00 UAH/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,00-24,03 UAH/USD, затем котировки начали расти до 24,05-24,07 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,98-24,01 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,42% с 27,72 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 ноября, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

Также в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с курсом доллара 27 ноября на 3,86 коп. до 24,1600 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,65 коп. до 23,8818 UAH/USD.

Темв ременем в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпам падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях. 

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