Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 ноября, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 ноября, на 7,11 коп. до 23,9827 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3090,0428 100 долларов США 2398,4391 100 швейцарских франков 2403,4604 1000 иен 219,7072 10 российских рублей 3,7492 100 евро 2640,4416

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду снизился на 3 коп. до 24,01 UAH/USD.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 ноября на 3,70 коп. до 24,1368 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,64 коп. до 23,8610 UAH/USD.

А с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпам падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях.