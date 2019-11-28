Доллар и евро подскочили: курс валют в обменниках в четверг

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 ноября на 3,86 коп. до 24,1600 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,65 коп. до 23,8818 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,01 коп. до 26,1638 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,92 коп. до 26,6121 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,8818 24,1600 26,1638 26,6121 3,43 3,82 Максимальный 23,9700 24,5500 26,3500 27,0000 3,71 4,10 Минимальный 23,5000 24,0300 25,0000 26,4500 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду снизился на 3 коп. до 24,01 UAH/USD, а Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 ноября, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 ноября на 3,70 коп. до 24,1368 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,64 коп. до 23,8610 UAH/USD.

А с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпам падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях.