подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
28 ноября 2019, четверг, 10:57 275
Финансы 2019-11-28T11:30:02+02:00
Українські Новини
Доллар и евро подскочили: курс валют в обменниках в четверг

Доллар и евро подскочили: курс валют в обменниках в четверг

курс доллара, Курс евро, Курс валют, Валюта

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 ноября на 3,86 коп. до 24,1600 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,65 коп. до 23,8818 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,01 коп. до 26,1638 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,92 коп. до 26,6121 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,8818 24,1600 26,1638 26,6121 3,43 3,82
Максимальный 23,9700 24,5500 26,3500 27,0000 3,71 4,10
Минимальный 23,5000 24,0300 25,0000 26,4500 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду снизился на 3 коп. до 24,01 UAH/USD, а Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 ноября, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 ноября на 3,70 коп. до 24,1368 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,64 коп. до 23,8610 UAH/USD.

А с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпам падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях. 

Больше новостей о: курс доллара Курс евро Курс валют Валюта

Архив
Новости
Законопроект 2233 нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, Еврокомиссия направила свои предложения, - Климпуш-Цинцадзе 11:31
Кабмин хочет провести электронную перепись населения до 2020 11:31
Курс продажи рубля в Киеве обвалился 11:25
Большинство украинцев против против продажи земли, - КМИС 11:20
Директор НАБУ продвигает на должность руководителя НАПК своих сотрудников - политолог 11:18
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу 09:16
Продажа квартир на "первичке" в Киеве рухнула на треть с начала года 12:22
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
Выдающемуся ученому Борису Патону исполняется 101 год 06:00
Украинцы выбрали курс на ЕС, - Зеленский ответил Коломойскому 13:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok