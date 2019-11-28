На межбаке гривня після зниження знову перейшла до зростання

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 3 коп. в четвер зміцнився на 1 коп. до 24,00 UAH/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,00-24,03 UAH/USD, потім котирування почали зростати до 24,05-24,07 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,98-24,01 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,42% з 27,72 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 листопада, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з курсом долара 27 листопада на 3,86 коп. до 24,1600 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,65 коп. до 23,8818 UAH/USD.

Тем часом в Україні з початку року курс долара побив рекорд в світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.