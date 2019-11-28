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28 листопада 2019, четвер, 16:41 19
Фінанси 2019-11-28T19:45:03+02:00
Українські Новини
На межбаке гривня після зниження знову перейшла до зростання

На межбаке гривня після зниження знову перейшла до зростання

Міжбанк, Курс валют, курс гривні до долара, курс долара, курс гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 3 коп. в четвер зміцнився на 1 коп. до 24,00 UAH/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,00-24,03 UAH/USD, потім котирування почали зростати до 24,05-24,07 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,98-24,01 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,42% з 27,72 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28 листопада, на 0,17 коп. до 23,9844 UAH/USD.

Також у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з курсом долара 27 листопада на 3,86 коп. до 24,1600 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,65 коп. до 23,8818 UAH/USD.

Тем часом в Україні з початку року курс долара побив рекорд в світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.

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