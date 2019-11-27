Гривна на межбанке начала падать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду снизился на 3 коп. до 24,01 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,96-23,99 UAH/USD, затем котировки начали рости до 23,97-23,99 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,99-24,02 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,38% с 27,72 UAH/USD до 24,01 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 ноября на 3,70 коп. до 24,1368 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,64 коп. до 23,8610 UAH/USD.

Также в Украине с начала года курс доллара побил рекорд в мире по темпам падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 ноября, на 7,11 коп. до 23,9827 UAH/USD.