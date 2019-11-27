Юлія Мендель розповіла, яка у неї зарплата

Зарплата прес-секретаря президента Юлії Мендель становить 25 тисяч гривень. Про це вона розповіла в інтерв'ю з Наталією Влащенко.

"25. Трохи більше іноді. Ну як 25... Там 15, потім якісь надбавки: за мову, за дисертацію, за ще щось... І потім я літаю, і там, типу, $100-200, от десь так", — сказала Мендель у відповідь на питання, чи може озвучити свою зарплату.

Як повідомляли Українські Новини, у той час як зарплата Президента Володимира Зеленського за вересень склала 28 тис. гривень, керівник Офісу Президента Андрій Богдан заробив 43,2 тис. гривень, а керівник Державного управління справами (ДУС) Сергій Борзов - 77,4 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Мендель вибачилася за неправильне написання назви столиці України в мікроблозі Twitter. Також Мендель за спиною Зеленського на інтерв'ю визирала з-за стіни і махала руками.

Згідно з проектом держбюджету на 2020 рік, Зеленський обійдеться бюджету дорожче, ніж Порошенко.