Руководству обеспечивающих Президента органов платят больше, чем Зеленскому

В то время как зарплата Президента Владимира Зеленского за сентябрь составила 28 тыс. гривен, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заработал 43,2 тыс. гривен, а руководитель Государственного управления делами (ГУД) Сергей Борзов - 77,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

Зарплата Президента состоит исключительно из должностного оклада в размере 28 тыс. гривен и не предусматривает других составляющих (надбавок, премий и т.п.).

Из начисленной суммы выплачено 5 460 гривен налогов и сборов, поэтому выдано Зеленскому за сентябрь было 22 540 гривен.

Сентябрьская зарплата Богдана состоит из 13,7 тыс. гривен должностного оклада, 8,2 тыс. надбавки за интенсивность труда, 3,7 тыс. надбавки за выслугу лет, 2,7 тыс. надбавки за работу в условиях режимных ограничений и 14,8 тыс. других выплат (командировочные, премия, индексация).

В то же время с нее выплачено 8 421 гривну налогов и сборов, поэтому Богдан получил за сентябрь 34,8 тыс. гривен зарплаты.

Офис Президента – это постоянно действующий вспомогательный орган, основными задачами которого являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение Президента.

У заместителей руководителя Офиса Президента в сентябре зарплаты были ниже, чем у Богдана.

Так, первому замруководителя Сергею Трофимову было начислено 19 631 гривну.

Кроме Богдана, из руководства Офиса зарплата выше, чем у Президента Владимира Зеленского в сентябре была только у заместителя Юрия Костюка – 29 тыс. гривен.

Замруководителю Кириллу Тимошенко за сентябрь было начислено 17 774 гривны зарплаты.

Назначенные заместителями 10 сентября Андрей Смирнов и Игорь Жовква заработали 12 439 и 20 699 гривен соответственно.

В то же время назначенным заместителями 4 сентября Анне Коваленко и 23 сентября Юлии Ковалив за этот месяц зарплата не начислялась.

В свою очередь зарплата руководителя Госуправления делами Борзова за сентябрь состояла из 34,8 тыс. гривен должностного оклада, 10,4 тыс. премии, 20,9 тыс. надбавки за интенсивность труда и 11,2 тыс. – других надбавок.

Заместителю руководителя ГУД Сергею Прилипко было начислено 74 724 гривны зарплаты за сентябрь.

Если вычесть из их зарплат обязательные налоги и сборы, то выплаченная Борзову сумма за сентябрь составляет 62 275 гривен, а Прилипко – 60 153 гривны.

ГУД подчиняется Президенту и является специальным органом по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, Совета национальной безопасности и обороны и других государственных органов.

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