Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками

Во время интервью Владимира Зеленского для "Сегодня" в Токио пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель выглядывала из-за стены и махала руками. Странное поведение Юлии Мендель заметила журналистка "Страны" Олеся Медведева и написала об этом у себя в Facebook.

В течение 11-минутного интервью пресс-секретарь президента появляется на видео в разные моменты четыре раза. Предположительно, таким образом она намекала журналистам, что интервью пора завершать.

"Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто", - отметила Медведева.

Как сообщали Українські Новини, Мендель указала журналистам на выход во время пресс-марафона.

Ранее Мендель оттолкнула журналиста Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах Юлии Мендель с журналистами.

И совсем недавно Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского и пыталась помешать ей задать вопрос главе государства.