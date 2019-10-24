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  • Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками
24 октября 2019, четверг, 12:45 4655
Политика 2019-10-24T14:34:59+03:00
Українські Новини
Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками

Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками

Агрессия, Владимир Зеленский, Юлия Мендель

Во время интервью Владимира Зеленского для "Сегодня" в Токио пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель выглядывала из-за стены и махала руками. Странное поведение Юлии Мендель заметила журналистка "Страны" Олеся Медведева и написала об этом у себя в Facebook.

В течение 11-минутного интервью пресс-секретарь президента появляется на видео в разные моменты четыре раза. Предположительно, таким образом она намекала журналистам, что интервью пора завершать. 

"Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто", - отметила Медведева.

Как сообщали Українські Новини, Мендель указала журналистам на выход во время пресс-марафона.

Ранее Мендель оттолкнула журналиста Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах Юлии Мендель с журналистами. 

И совсем недавно Мендель в очередной раз оттолкнула журналистку от Зеленского и пыталась помешать ей задать вопрос главе государства.

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