Турецька авіакомпанія призупинила рейси з Одеси до Стамбулу після аварії з літаком

Авіакомпанія Turkish Airlines, яка раніше запустила прямий рейс із Києва в Бодрум, тимчасово призупинила виконання авіарейсів "Стамбул – Одеса" до 1 грудня. Про це Українським Новинам повідомив представник міжнародного аеропорту "Одеса". Дата відновлення авіарейсів уточнюється. Turkish Airlines виконували по 2 рейси "Стамбул – Одеса" на добу. Також рейси в Стамбул з Одеси виконують авіакомпанії Atlasglobal UA, МАУ і Onur Air. (Новина доповнена подробицями) В Одесі працює група фахівців, які вивчають причини аварії літака Boeing 737 22 листопада. Літак авіакомпанії Turkish Airlines отримав серйозні пошкодження носової частини, також у нього відірвалося шасі. Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Pegasus Airlines (Туреччина) має намір відкрити прямі рейси за маршрутом "Київ - Даламан (Туреччина)" з 27 квітня 2020 року. При цьому за січень-червень поточного року порівняно з аналогічним періодом 2018 року туристичний потік з України до Туреччини збільшився на 4,58% до 650,378 тис. туристів, незважаючи на те, що ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися. Раніше Turkish Airlines запустив нову анімовану відеоінструкцію з безпеки в польоті за участю знайомих супергероїв LEGO. Відеоінструкція з безпеки є першим подібним відео LEGO і демонструє поетапні інструкції для пасажирів в цікавому і неповторному стилі.