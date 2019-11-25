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25 листопада 2019, понеділок, 18:06 30 Доповнено
Транспорт 2019-11-25T18:08:59+02:00
Українські Новини
Турецька авіакомпанія призупинила рейси з Одеси до Стамбулу після аварії з літаком

Турецька авіакомпанія призупинила рейси з Одеси до Стамбулу після аварії з літаком

Turkish Airlines, Авіарейс, авіакомпанія, Одеса-Стамбул

Авіакомпанія Turkish Airlines, яка раніше запустила прямий рейс із Києва в Бодрум, тимчасово призупинила виконання авіарейсів "Стамбул – Одеса" до 1 грудня.

Про це Українським Новинам повідомив представник міжнародного аеропорту "Одеса".

Дата відновлення авіарейсів уточнюється.

Turkish Airlines виконували по 2 рейси "Стамбул – Одеса" на добу.

Також рейси в Стамбул з Одеси виконують авіакомпанії Atlasglobal UA, МАУ і Onur Air.

(Новина доповнена подробицями)
 
В Одесі працює група фахівців, які вивчають причини аварії літака Boeing 737 22 листопада.
 
Літак авіакомпанії Turkish Airlines отримав серйозні пошкодження носової частини, також у нього відірвалося шасі.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Pegasus Airlines (Туреччина) має намір відкрити прямі рейси за маршрутом "Київ - Даламан (Туреччина)" з 27 квітня 2020 року.

При цьому за січень-червень поточного року порівняно з аналогічним періодом 2018 року туристичний потік з України до Туреччини збільшився на 4,58% до 650,378 тис. туристів, незважаючи на те, що ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися.

Раніше Turkish Airlines запустив нову анімовану відеоінструкцію з безпеки в польоті за участю знайомих супергероїв LEGO. Відеоінструкція з безпеки є першим подібним відео LEGO і демонструє поетапні інструкції для пасажирів в цікавому і неповторному стилі.

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