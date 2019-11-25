Турецька авіакомпанія призупинила рейси з Одеси до Стамбулу після аварії з літаком

Авіакомпанія Turkish Airlines, яка раніше запустила прямий рейс із Києва в Бодрум, тимчасово призупинила виконання авіарейсів "Стамбул – Одеса" до 1 грудня.

Про це Українським Новинам повідомив представник міжнародного аеропорту "Одеса".

Дата відновлення авіарейсів уточнюється.

Turkish Airlines виконували по 2 рейси "Стамбул – Одеса" на добу.

Також рейси в Стамбул з Одеси виконують авіакомпанії Atlasglobal UA, МАУ і Onur Air.

(Новина доповнена подробицями)

Літак авіакомпанії Turkish Airlines отримав серйозні пошкодження носової частини, також у нього відірвалося шасі.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Pegasus Airlines (Туреччина) має намір відкрити прямі рейси за маршрутом "Київ - Даламан (Туреччина)" з 27 квітня 2020 року.

При цьому за січень-червень поточного року порівняно з аналогічним періодом 2018 року туристичний потік з України до Туреччини збільшився на 4,58% до 650,378 тис. туристів, незважаючи на те, що ціни на відпочинок у Туреччині для українців істотно підвищилися.

Раніше Turkish Airlines запустив нову анімовану відеоінструкцію з безпеки в польоті за участю знайомих супергероїв LEGO. Відеоінструкція з безпеки є першим подібним відео LEGO і демонструє поетапні інструкції для пасажирів в цікавому і неповторному стилі.