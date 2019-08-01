За январь-июнь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года туристический поток из Украины в Турцию увеличился на 4,58% до 650,378 тыс. туристов, несмотря на то, что цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились.

Об этом говорится в данных Министерства культуры и туризма Турции, передают Українські Новини.

"За первые шесть месяцев 2019 года Турцию посетило 650 378 украинцев, что на 4,58% больше, чем за такой же период 2018 года", - сказано в сообщении.

Так, по итогам 1-го полугодия Украина вошла в топ-10 стран по количеству посетивших Турцию туристов, заняв 7-е место.

В частности, в Анталии за январь-июнь 2019 года количество украинских туристов достигло 317,777 тыс. (+3%), курорты Муглы (Фетхие, Мармарис, Даламан, Бодрум) приняли 68,458 тыс. украинских туристов.

Также наблюдается стабильный рост турпотока в Стамбул - за январь-май период количество туристов города увеличилось на 5,9% до 145,811 тыс. украинцев, при этом прирост туристов в Измир в январе-июне составил 13,2% до 8,025 тыс. украинцев.

В целом количество иностранцев, посетивших Турцию в январе-июне 2019 года, увеличилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18 076 506 человек.

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