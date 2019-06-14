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14 июня 2019, пятница, 09:24 1681
Туризм 2019-06-14T09:37:20+03:00
Українські Новини
Цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились

Цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились

Анталья. Фото: pixabay.com
Анталья. Фото: pixabay.com

Из-за повышения цен на отдых в Турции эта страна теперь уже не на пике популярности среди украинцев.

Эксперты в сфере туризма констатируют: путевок в Турцию этим летом покупают на 15% меньше, чем в прошлом году. Средняя стоимость отдыха на двоих составляет 37 тысяч гривен за неделю, пишет "Сегодня".

"Это много. Я могу три раза съездить в путешествие", – говорит Андрей Погорилый, за плечами которого поездки в 40 стран.

Мужчина находит тур на 15 тысяч дешевле. Это безвизовый для украинцев остров Кипр, город Пафос.

"Перелет на двоих получится 7 тысяч гривен. Жилье – что квартира, что отель плюс-минус одинаково – 220 евро в неделю. Это в гривнах пять тысяч", – подсчитал Андрей.

Еще 350 евро нужно заложить на еду и экскурсии. В среднем получится 22 тысячи на двоих за семь дней. Как объясняет путешественник, выгода возникает из-за того, что поездка спланирована самостоятельно.

А вот если вы покупаете путевку в туристической компании, ее следует проверить на надежность. Министерство экономразвития даже обнародовало официальную памятку для туристов. При заключении договора с турфирмой нужно обязательно проверить, чтобы она имела действительную лицензию и финансовое обеспечение, а турагент – соглашение с туроператоров. В документ должны быть указаны даты вылета и прилета, сроки отказа от путешествия и условия возврата средств, а также информация о трансфере из аэропорта и обратно.

Напомним, что уже эти выходные будут включать три дня для отдыха на Троицу.

Также сообщалось о странах, где можно хорошо и дешево отдохнуть за границей лето.

 

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