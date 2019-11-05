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05 ноября 2019, вторник, 23:04 266
Транспорт 2019-11-05T23:14:00+02:00
Українські Новини
Из Киева запускают новый авиарейс на турецкий курорт: цены на билеты от 50 евро

Из Киева запускают новый авиарейс на турецкий курорт: цены на билеты от 50 евро

Турция, Отдых, Курорт, Авиарейс, Анталья, Даламан, Отдых в Турции
Даламан Фото: tourprom.ru
Даламан Фото: tourprom.ru

Авиакомпания Pegasus Airlines (Турция) намерена открыть прямые рейсы по маршруту "Киев - Даламан (Турция)" с 27 апреля 2020 года.

Об этом говорится в системе бронирования компании, передают Українські Новини.

Рейсы в Даламан будут выполняться 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость перелета "Киев - Даламан" от около 50 евро.

В стоимость перелета включен провоз 8 кг ручной клади.

В системе билеты можно купить до 23 октября 2020 года.

Даламан - расположен в юго-западной части Анатолии, вблизи побережья Средиземного моря, в провинции Мугла.

Как сообщали Українські Новини, туры в Турцию осенью подешевели в два раза. 

При этом за январь-июнь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года туристический поток из Украины в Турцию увеличился на 4,58% до 650,378 тыс. туристов, несмотря на то, что цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились. В частности, в Анталии за январь-июнь 2019 года количество украинских туристов достигло 317,777 тыс. (+3%), курорты Муглы (Фетхие, Мармарис, Даламан, Бодрум) приняли 68,458 тыс. украинских туристов.

Тем временем власти Египта ввели новые запреты для туристов: что нельзя делать в стране.

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