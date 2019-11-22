Аэропорт Одессы отменил все рейсы до вечера из-за аварийного самолета из Турции

Международный аэропорт Одессы приостановил обслуживание рейсов в связи с поломкой шасси при посадке самолета TK 467 авиакомпании Turkish Airlines 21 ноября вечером. Об этом сообщает аэропорт Одесса в Facebook.

"Службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации поврежденного самолета с полосы. В Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна. В связи с этим, аэропорт "Одесса" приостановил воздушное движение до 18:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе аэропорта сообщили, что комиссия продолжает расследовать причины инцидента. По предварительным выводам специалистов, неудачная посадка произошла вследствие сильного бокового ветра (до 17 м/с).

Как сообщали Українські Новини, в Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула: пассажиров эвакуировали, аэропорт закрыли.

Вчера в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета эвакуировали 136 пассажиров.

Пилоты из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут "стояли" в зоне ожидания.