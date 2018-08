Turkish Airlines запускает новую анимированную видеоинструкцию по безопасности в полете с участием знакомых супергероев LEGO®.

Оригинальный анимированный видеоролик для Turkish Airlines был снят командами, которые создали легендарные мультфильмы "The LEGO Movie", "The LEGO Batman Movie", "The LEGO NINJAGO®Movie". Созданная в партнерстве с Warner Bros., инструкция будет транслироваться на всех рейсах Turkish Airlines.

Видеоинструкция по безопасности является первым подобным видео LEGO и демонстрирует поэтапные инструкции для пассажиров в забавном и неповторимом стиле.

В рамках всемирного релиза "The LEGO Movie 2", который будет представлен в кинотеатрах уже в феврале 2019 года, Turkish Airlines проведет глобальную рекламную кампанию на ТВ и украсит самолеты супергероями LEGO. Также пассажиров ждут различные активности в самолетах и аэропортах.

"Являясь ведущей мировой авиакомпанией с акцентом на безопасность, мы рады сотрудничеству в создании этого видео с Warner Bros. и франшизой The LEGO Movie. Обе компании являются мировыми популярными брендами и объединяют поколения и культуры. Мы надеемся, что наши пассажиры смогут наслаждаться этим новым видео, в котором каждый сможет найти что-то для себя", – заявил Председатель правления и исполнительного комитета Turkish Airlines Илькер Айджи.

"Мы в восторге от того, что снова работаем с Turkish Airlines под одним слоганом "Widen Your World", включив этот ролик в красочную вселенную LEGO Movie. Партнерство демонстрирует, как лучшие в своих сферах бренды могут сотрудничать умным и изобретательным способом, устанавливая связь с потребителями и развлекая их", – прокомментировала Президент по Международному маркетингу Warner Bros. Pictures Group и Warner Bros. Home Entertainment Блэр Рич.

Видеоролик о безопасности, на создание которого вдохновила франшиза The LEGO Movie, был воплощен в жизнь командой из 16 человек, состоящей из 2 концепт-художников, 3 художников-оформителей, 7 аниматоров и 4 специалистов по освещению. В течение более чем 950 дней от начала до завершения создания ролика специалисты использовали 2 938 840 кирпичиков LEGO для оживления супергероев LEGO. Для генерации 973 версий анимации было потрачено 9 658 631 часов работы компьютера. 30 различных версий нового видеоролика о безопасности были созданы на английском и турецком языках с целью показать инструкции по безопасности для 15 различных моделей самолетов из авиапарка Turkish Airlines.

Новый видеоролик с инструкцией по безопасности Turkish Airlines можно посмотреть здесь: https://youtu.be/C2hCN6cVuqM

О Turkish Airlines:

Созданная в 1933 году с флотом из пяти самолётов, сегодня компания Turkish Airlines, будучи членом Star Alliance, владеет флотом из 325 (пассажирских и грузовых) самолётов, летающих в 304 направлениях по всему миру (255 международных и 49 внутренних) в 121 страну. Более подробную информацию о Turkish Airlines можно найти на официальном сайте www.turkishairlines.com или ее страничках в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.

О Star Alliance:

Сеть Star Alliance была создана в 1997 году как первый действительно глобальный альянс авиакомпаний, предложивший всемирный охват, признание и бесперебойное обслуживание международного путешественника. Признание Альянса рынком подтверждено многочисленными наградами, включая премию за лидерство на мировом рынке авиаперевозок и лучший авиационный альянс по версии журнала Business Traveler и Skytrax. Членами Альянса являются: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI и United. В настоящее время сеть Star Alliance предлагает более 18 800 ежедневных рейсов в 1 317 аэропортах в 193 странах. Стыковочный партнёр Star Alliance – Juneyao Airlines предлагает дополнительные стыковочные рейсы.

О The LEGO Movie:

LEGO, DUPLO, логотип LEGO, фигурки, кирпичики и конфигурация шипов являются торговыми марками The LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. Используется с разрешения. Все права защищены. BATMAN является торговой маркой © DC Comics.