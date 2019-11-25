Морози прийшли, але тепло не у всіх: до опалення ще не повністю підключені чотири області і Київ

В той час, як у Новояворівську Львівської області розпочався опалювальний сезон, станом на 08:30 25 листопада 20 областей повністю завершили підключення систем опалення житлових будинків і соціальних об'єктів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Зокрема, завершили підключення систем опалення в Херсонській та Чернівецька області.

Також повністю підключене опалення у Волинській, Луганській, Львівській, Донецькій, Харківській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Черкаській, Рівненській, Тернопільській, Миколаївській, Сумській і Дніпропетровській областях.

Не повністю підключені до опалення соціальні об'єкти в Запорізькій (99,7%), Кіровоградській (99,7%) та Полтавській (98,1%) областях.

Не всі житлові будинки підключені до опалення в Кіровоградській (93,1%) та Одеській (99,9%) областях, а також у Києві (99,9%).

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок в Україні температура опуститься до -9. Раніше "Нафтогаз України" заявляв про критичну ситуацію в місті Новий Роздол Львівської області, де школярі з 11 листопада пішли на вимушені канікули через зрив опалювального сезону у місті підприємством "Гарант Енерго М".

Раніше Українські Новини розповіли про те, як скоротити витрати на опаленні, а також про те, коли і як необхідно знімати показання і як це впливає на платежі.