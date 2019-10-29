Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке

Болезненной статьей расходов украинцев является коммуналка, которая традиционно вырастет с началом отопительного сезона. Рядовой украинцев тратит на оплату водоснабжения, электричества и отопления 15-18% доходов. Но эксперты уверяют, что траты можно сократить, сообщает "Сегодня".

Тамара Подоляко в 2016 году стала главой правления жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Печерский-11". Такой орган самоуправления в столичной многоэтажке существует еще с 1977 года. По сути, это то же самое, что современные объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД). Правда, сотрудничать друг с другом жители дома на Печерске начали в полную силу только три года назад. Тогда в доме провели энергоаудит, и закипела работа.

"Мы установили индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием, заменили старые деревянные окна на лестничных пролетах на энергоэффективные, поменяли входные двери", – перечисляет Тамара.

Такие обновления стоят немало, но жители дома заплатили мизер.

"Каждая квартира потратила на все эти мероприятия 300 гривен, а работ сделано на 808 тысяч гривен", – говорит Тамара.

Все благодаря программе столичной мэрии по энергоэффективности и "теплым кредитам". Жители дома подались на конкурс и получили финансирование по формуле 70/30 – то есть 70% денег за работы заплатил местный бюджет, а жители – остальные 30%. Проведенные работы помогли экономить на отоплении каждой квартиры до 40%.

"Подключен температурный датчик, и в зависимости от температуры на улице, этот датчик, срабатывает", – делится опытом Тамара.

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко подтверждает: так можно сократить расходы на отопление и вдвое. Ведь единственный способ реально экономить – сокращать потребление. Если в среднем жители дома платят 38 гривен за отопление квадратного метра, то при установке индивидуального теплового пункта, сумма уменьшается до 18-20 гривен.

Если затраты на отопление можно сократить утеплением здания и регуляцией подачи тепла, то платя за электроэнергию, не забывайте об энергосберегающих лампах. Воду тоже можно использовать разумно. Больше всего ее тратим, когда принимаем ванну, а не душ.

Раньше Українські Новини писали, что "светит" украинцам в отопительный сезон. Тем временем получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше.