На Львовщине из-за проблем с отоплением школьников отправили на бессрочные каникулы

В то время, как на Херсонщине тепло дали только в 8% жилья, в Новом Роздоле на Львовщине школьники с 11 ноября ушли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона в городе предприятием "Гарант Энерго М".

Об этом сообщает zaxid.net.

По информации издания, похожая ситуация и в Новояворовске. Температура в помещениях там уже опустилась иногда ниже 10 градусов. В детских садах работают только объединенные группы. Там помещения обогревают электрическими каминами. Из-за угрозы срыва отопительного сезона в области объявили чрезвычайную ситуацию.

В то же время, Кабинет Министров обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" обеспечить стабильное газоснабжение жителей городов Новояворовск и Новый Раздол Львовской области в отопительном сезоне 2019/2020 годов.

В распоряжении Кабмина от 6 ноября 2019 года №1040-р отмечается, что с целью избежания возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в Новояворовске и Новом Раздоле Львовской области Кабмин согласился с предложением Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), принять неотложные меры по смене управителя имущественными комплексами Новояворовской и Новораздольской теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), что обеспечит их надлежащее функционирование путем применения процедуры закупки.

Также Кабмин рекомендует Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Антимонопольному комитету (АМКУ) решить вопрос немедленного предоставления новому управляющему имущественными комплексами Новояворовской и Новороздольских ТЭЦ разрешительных документов в соответствии законом.

Кроме того, Кабмин обязал "Нефтегаз" и "Укртрансгаз" обеспечить исполнение положений о спецобязательствах (ПСО) в части поставки природного газа производителям тепловой энергии, управление имуществом которых осуществляется субъектами хозяйствования, которые привлечены АРМА.

Также Кабмин поручил АРМА вместе с "Нефтегазом" и Львовской областной государственной администрацией в недельный срок разработать и утвердить план мер по возобновлению и обеспечению стабильного функционирования Новояворовской и Новораздельских ТЭЦ.

Как сообщали Українськi Новини, в Херсоне из-за проблем с отоплением пришлось сократить уроки.

Минрегион рассказал, куда обращатся, если в доме холодные батареи.