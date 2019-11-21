В Новояворовске Львовской области начался отопительный сезон

Проблемы с началом отопительного сезона 2 городов Львовской области почти решились - Кабинет Министров заявляет, что в Новояворовске началось подключение систем отопления, в Новом Раздоле запуск систем запланирован на 22 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром начат нагрев систем, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло. В Новом Роздоле продолжают ремонтные работы. Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали 4 порыва на теплотрассах. Запуск отопления запланирован на завтра", - сказано в нем.

Почти все работники местных теплоэлектроцентралей уже оформлены на работу и получили первые выплаты по зарплате.

Отмечается, что правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранил его от исполнения обязанностей.

Согласно сообщению Министерства развития общин и территорий, тепло в жилых домах и объектах социальной сферы в Новояворовске появится в течение 1-2 суток после запуска систем отопления.

Минрегион подчеркивает, что в четверг в Новом Раздоле запланированы работы по заполнению водой сетей для обеспечения рабочего давления в трубопроводах.

Как сообщали Українськi Новини, Львов направил сотрудников своего коммунального предприятия для ликвидации прорывов в теплосети в Новом Раздоле.

Помощь городам также предоставила Львовская обладминистрация, выделив 2,7 млн гривен.

Ранее полиция взяла под охрану ТЭЦ в Новом Раздоле и Новояворовске.