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21 ноября 2019, четверг, 13:40 17
Общество 2019-11-21T13:46:24+02:00
Українські Новини
В Новояворовске Львовской области начался отопительный сезон

В Новояворовске Львовской области начался отопительный сезон

Кабмин, Отопительный сезон, Минрегион, Новояворовск, Новый Раздол
Новояворовская ТЭЦ. Фото: wikimapia.org
Новояворовская ТЭЦ. Фото: wikimapia.org

Проблемы с началом отопительного сезона 2 городов Львовской области почти решились -  Кабинет Министров заявляет, что в Новояворовске началось подключение систем отопления, в Новом Раздоле запуск систем запланирован на 22 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"Сегодня утром начат нагрев систем, в течение дня в дома жителей города начнет поступать тепло. В Новом Роздоле продолжают ремонтные работы. Бригады работают непрерывно, уже ликвидировали 4 порыва на теплотрассах. Запуск отопления запланирован на завтра", - сказано в нем.

Почти все работники местных теплоэлектроцентралей уже оформлены на работу и получили первые выплаты по зарплате.

Отмечается, что правительство привлекло к дисциплинарной ответственности руководство Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) за допущение срыва отопительного сезона в регионе и отстранил его от исполнения обязанностей.

Согласно сообщению Министерства развития общин и территорий, тепло в жилых домах и объектах социальной сферы в Новояворовске появится в течение 1-2 суток после запуска систем отопления.

Минрегион подчеркивает, что в четверг в Новом Раздоле запланированы работы по заполнению водой сетей для обеспечения рабочего давления в трубопроводах.

Как сообщали Українськi Новини, Львов направил сотрудников своего коммунального предприятия для ликвидации прорывов в теплосети в Новом Раздоле.

Помощь городам также предоставила Львовская обладминистрация, выделив 2,7 млн гривен.

Ранее полиция взяла под охрану ТЭЦ в Новом Раздоле и Новояворовске.

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