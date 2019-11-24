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24 ноября 2019, воскресенье, 13:21 40
Общество 2019-11-24T14:17:21+02:00
Українські Новини
В понедельник в Киеве температура опустится до -7: прогноз погоды

В понедельник в Киеве температура опустится до -7: прогноз погоды

Мороз, Погода, Похолодание, Прогноз погоды, Погода на завтра
Мороз Фото: pixabay.com
Мороз Фото: pixabay.com

25 ноября погода в Киеве будет с переменчевой облачностью, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем 0…-2 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…-4 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…-3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -+2…-3 градуса, днем +11…+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +8…+10 градусов.

Ранее Українські Новини писали о том, как создать уют и утеплить квартиру в холодный сезон. Кроме того,  Українські Новини рассказали о том, как сократить расходы на отоплении

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