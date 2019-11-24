В понедельник в Киеве температура опустится до -7: прогноз погоды

25 ноября погода в Киеве будет с переменчевой облачностью, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем 0…-2 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градусов, днем 0…+5 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +8…+10 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…-4 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем +2…-3 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем +2…-3 градуса. На юге Украины переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -+2…-3 градуса, днем +11…+7 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +8…+10 градусов. Ранее Українські Новини писали о том, как создать уют и утеплить квартиру в холодный сезон. Кроме того, Українські Новини рассказали о том, как сократить расходы на отоплении