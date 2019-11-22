У "Слузі народу" розповіли, чи можуть повернути Іванісова у фракцію

Фракція "Слуга народу" не має наміру повертати депутата Романа Іванісова, який покинув партію через інформацію про його судимість за зґвалтування. Про це заявив заступник голови фракції і голови партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Радіо НВ".

Так, Корнієнко заявив, що Іванісов вже припинив участь у фракції і після всієї опублікованої про нього інформації його не зможуть повернути у фракцію

"Він припинив участь у фракції. Я думаю, що після всієї тієї інформації, яка була, ми вже не зможемо повернути його у фракцію, навіть якщо він захоче", - заявив Корнієнко.

Як повідомляли Українські Новини, Роман Іванісов поспілкувався з пранкером "Джокером" на тему інформації про групове зґвалтування депутатом і його друзями неповнолітньої дівчини.

Раніше Арахамія заявив, що проблемних депутатів у "Слузі народу" небагато. Також спільник Іванісова з зґвалтування очолював компанію Forex.

Тим часом жертва депутата Іванісова розповіла шокуючі подробиці згвалтування.