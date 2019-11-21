Зеленський пообіцяв посилити відповідальність за осквернення пам'яті Героїв Небесної Сотні

Президент Володимир Зеленський розраховує, що до 20 лютого 2020 року вдасться досягти прогресу у розслідуванні справ Євромайдану, в той час як з дружиною вшанував пам'ять героїв Небесної сотні

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Для пам'яті кожного загиблого музею недостатньо. Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану... Ми просили посилити групу слідчих, об'єднати їх. Я думаю, що вони будуть спільно працювати і в прокуратурі, і в ДБР. Там буде 52 людини. Ми всі хочемо результату... Було б добре, щоб 20 лютого ми були вже з якимось результатом. Дуже хотілося б", - сказав Зеленський в ході спілкування з членами сімей героїв Небесної сотні і учасниками Євромайдану під час заходів до Дня гідності і свободи на місці майбутнього музею "Революції гідності".

У свою чергу рідні загиблих попросили главу держави посилити відповідальність за осквернення пам'яті героїв, які віддали життя за незалежність України, та сказали про важливість поліпшення соціального захисту родичів загиблих.

"Я вам обіцяю і зроблю все, про що ви сказали. Ми вдячні за ваших рідних, за близьких, які віддали свої життя", - відповів Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, в ДБР створили підрозділ по розслідуванню справ Євромайдану. Також начальником департаменту ГПУ у справах Євромайдану став Мисяк.

Тим часом сьогодні 6-а річниця Євромайдану.