подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 ноября 2019, четверг, 10:21 689
Президент 2019-11-21T10:21:14+02:00
Українські Новини
Зеленский с женой почтили память героев Небесной сотни

Зеленский с женой почтили память героев Небесной сотни

день достоинства и свободы, Революция Достоинства, Владимир Зеленский

Сегодня, 21 ноября, когда в Украине отмечают День достоинства и свободы, Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память героев Небесной сотни.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передають Українськi Новини.

Зеленский с женой поставили лампадки у памятного Креста на месте гибели героев.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель Службы безопасности Иван Баканов.

Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг, 21 ноября, в стране отмечают День Достоинства и Свободы Украины. Киевская городская государственная администрация сообщила о программе мероприятий – запланированы мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия. Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября.

Тем временем МВД задействует все подразделения для охраны правопорядка во время акций по случаю Дня достоинства и свободы.

Больше новостей о: день достоинства и свободы Революция Достоинства Владимир Зеленский

Архив
Новости
Доллар снова обвалился в киевских обменниках: курс валют 10:45
Литовец украл 6 млн долларов с американских счетов и пытался спрятаться в Украине: его экстрадировали 10:33
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
НАБУ засекретило информацию о возможной причастности Гройсмана к хищению средств "Укрзализныци" 10:25 Документ
Зеленский с женой почтили память героев Небесной сотни 10:21
больше новостей
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В "Нефтегазе" заявили, что транзит газа с "Газпромом" не будет обсуждаться во время "нормандской" встречи 13:55
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками 14:59
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
Суд подтвердил законность избрания Гречковского и Маловацкого в ВСП 15:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok