Зеленский с женой почтили память героев Небесной сотни

Сегодня, 21 ноября, когда в Украине отмечают День достоинства и свободы, Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память героев Небесной сотни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передають Українськi Новини. Зеленский с женой поставили лампадки у памятного Креста на месте гибели героев. В мероприятии также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель Службы безопасности Иван Баканов. Присутствующие почтили погибших минутой молчания. Как сообщали Українськi Новини, в четверг, 21 ноября, в стране отмечают День Достоинства и Свободы Украины. Киевская городская государственная администрация сообщила о программе мероприятий – запланированы мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия. Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября. Тем временем МВД задействует все подразделения для охраны правопорядка во время акций по случаю Дня достоинства и свободы.