Зеленский с женой почтили память героев Небесной сотни

Сегодня, 21 ноября, когда в Украине отмечают День достоинства и свободы, Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память героев Небесной сотни.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передають Українськi Новини.

Зеленский с женой поставили лампадки у памятного Креста на месте гибели героев.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель Службы безопасности Иван Баканов.

Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг, 21 ноября, в стране отмечают День Достоинства и Свободы Украины. Киевская городская государственная администрация сообщила о программе мероприятий – запланированы мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия. Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября.

Тем временем МВД задействует все подразделения для охраны правопорядка во время акций по случаю Дня достоинства и свободы.