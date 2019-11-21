Сегодня 6-я годовщина Евромайдана: программа мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы

В четверг, 21 ноября, в стране отмечают День Достоинства и Свободы Украины. Киевская городская государственная администрация сообщила о программе мероприятий – запланированы мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия. О том, как пройдет праздничный день в Киеве, расскажут Українські Новини.

Так, 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни и в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню Достоинства и Свободы. А на Майдане Независимости со стороны Главпочтамта) откроется фотовыставка "Два века – одна война".

В то же время, участие в памятных мероприятиях примут представители городской власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, участники революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годов, участники АТО и ООС в Донецкой и Луганской обл.

Для воспитанников Дворца детей и юношества в этот день будет организована встреча "Революция Достоинства – революция свободы" с участниками Революции Достоинства.

Еще 20 ноября на Майдане Независимости стартовал выставочный проект ко Дню Достоинства и Свободы "100 лет борьбы", который продлится до 1 марта.

До 27 ноября киевляне могут посетить выставку литературы "Украина превыше всего" в Публичной библиотеке им. Леси Украинки для взрослых. А также до 26 ноября ознакомиться с экспонатами выставки архивных документов "Ко Дню Достоинства и Свободы" в Государственном архиве г. Киев.

Кроме того, в течение всего ноября будут проходить тематические уроки, воспитательные часы, лекции, творческие проекты, встречи учащейся молодежи с участниками Революции Достоинства и ООС, возложение цветов к памятникам участникам Революции Достоинства, проведение мемориальных мероприятий возле памятных знаков, расположенных на территории образовательных заведений Киева.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2014 года Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября.

МВД задействует все подразделения для охраны правопорядка во время акций по случаю Дня достоинства и свободы.

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