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18 ноября 2019, понедельник, 16:15 1593
Судебная власть 2019-11-18T16:16:01+02:00
Українські Новини
В ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана

В ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана

Евромайдан, Роман Труба, ГБР, Дела Майдана
Роман Труба
Роман Труба

Государственное бюро расследований (ГБР) после начала расследования гибели военных в Балаклее, создало специальное подразделение по расследованию уголовных производств о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-2014 годах.

Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах - мы отобрали лучших, профессиональных следователей, который будут эффективно работать над "делами Майдана" дальше", - написал он.

От добавил, что как только Генеральная прокуратура завершит все процессуальные действия и передаст ГБР материалы уголовных производств, следователи приступят к работе.

Он отметил, что 20 ноября Генпрокуратура завершает досудебное расследование по всем уголовным производствах.

После этого, в течении 3 месяца, дела должны быть переданы бюро.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура начала служебное расследование по факту возможной утери материалов уголовных производств об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана.

Напомним, 21 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-14 годах.

 

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