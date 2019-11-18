В ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана

Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"В ГБР создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах - мы отобрали лучших, профессиональных следователей, который будут эффективно работать над "делами Майдана" дальше", - написал он.

От добавил, что как только Генеральная прокуратура завершит все процессуальные действия и передаст ГБР материалы уголовных производств, следователи приступят к работе.

Он отметил, что 20 ноября Генпрокуратура завершает досудебное расследование по всем уголовным производствах.

После этого, в течении 3 месяца, дела должны быть переданы бюро.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура начала служебное расследование по факту возможной утери материалов уголовных производств об убийствах правоохранителей в ходе Евромайдана.

Напомним, 21 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка создал в Генпрокуратуре департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во времена массовых протестов в 2013-14 годах.