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29 октября 2019, вторник, 22:45 10
Судебная власть 2019-10-29T22:48:34+02:00
Українські Новини
Начальником департамента ГПУ по делам Евромайдана стал Мысяк

Начальником департамента ГПУ по делам Евромайдана стал Мысяк

Евромайдан, Генпрокуратура, Преступления против Евромайдана

Генеральная прокуратура назначила Виктора Мысяка начальником департамента процессуального руководства в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Генеральный прокурор Русла Рябошапка подписал соответствующий приказ во вторник.

Также Рябошапка назначил Алексея Донского на должность заместителя начальника указанного департамента.

Ранее Мысяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах по преступлениям специальной категории Генеральной прокуратуры.

Донской был начальником отдела организации и процессуального руководства в уголовных производствах управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, суд отменил ношение браслета экс-беркутовца, обвиняемого в расстреле Евромайдана.

Также беркутовец признал вину в разгоне Майдана и получил условный срок.

Ранее экс-беркутовца, обвиняемого в расстреле Евромайдана, отпустили из-под стражи.

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