НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) засекретило інформацію про можливу причетність колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до розкрадання коштів акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"Оскільки запит стосується відомостей досудового розслідування, що відповідно до ст. 8 Закону ("Про доступ до публічної інформації") є таємною інформацією, такий запит не підлягає задоволенню", - сказано в ньому.

Крім того, НАБУ відзначило, що доступ до інформації може бути обмежений для захисту репутації або прав інших людей.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд відмовився заарештовувати депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє"), з якого 31 жовтня Верховна Рада зняла недоторканність, і відпустив його під заставу в розмірі 100 млн гривень.

Захист депутата заявляла, що він не винен і просив не обирати йому ніякий запобіжний захід. НАБУ і САП його підозрюють у причетності до розтрати 93 млн гривень акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила суд заарештувати Дубневича і призначити заставу 93,5 млн гривень.

Раніше, 29 жовтня, у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізацію понад 2 млрд гривень.