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20 листопада 2019, середа, 16:47 10
Фінанси 2019-11-20T19:45:03+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку після зміцнення завмерла

Гривня на міжбанку після зміцнення завмерла

Курс валют, курс гривні, Міжбанк

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. в середу зберігся на рівні 24,16 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,16-24,18 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,14-24,17 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,15-24,18 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 12,84% з 27,72 UAH/USD до 24,16 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у той час як експерт спрогнозував подальший курс долара, Національний банк знизив офіційний курс гривні встановлюваний ним на 20 листопада, на 6,67% до 24,2039 UAH/USD.

В той час, як українська гривня побила світовий рекорд щодо зміцнення долара і продовжує зміцнюватися через велику кількість валюти на ринку, у Міністерстві економіки, торгівлі і сільського господарства вважають можливими є два сценарії курсу гривні на 2020 рік. За цим прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.

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