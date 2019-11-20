Доллар резко подскочил в цене: официальный курс валют от НБУ

В то время как эксперт спрогнозировал дальнейший курс доллара, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 ноября, на 6,67 коп. до 24,2039 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 ноября, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3133,0783 100 долларов США 2420,3928 100 швейцарских франков 2441,9975 1000 иен 222,5692 10 российских рублей 3,7953 100 евро 2681,0691



Как сообщали Українські Новини, Милованов дал прогноз курса валют на следующий год.



Также, по прогнозам аналитиков, доллара по 30 в ближайший год не будет.



Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.



Тем временем, с начала года в Украине курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях.