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20 ноября 2019, среда, 05:50 1502
Экономика 2019-11-20T05:50:02+02:00
Українські Новини
Доллар резко подскочил в цене: официальный курс валют от НБУ

Доллар резко подскочил в цене: официальный курс валют от НБУ

НБУ, Курс валют, Доллар, Евро, курс доллара, Курс доллара к гривне
Доллар. Фото: WordPress.com
Доллар. Фото: WordPress.com

В то время как эксперт спрогнозировал дальнейший курс доллара, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 ноября, на 6,67 коп. до 24,2039 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 ноября, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3133,0783
100 долларов США 2420,3928
100 швейцарских франков 2441,9975
1000 иен 222,5692
10 российских рублей 3,7953
100 евро 2681,0691


Как сообщали Українські Новини, Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. 

Также, по прогнозам аналитиков, доллара по 30 в ближайший год не будет

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года. 

Тем временем, с начала года в Украине курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях.

 

 

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