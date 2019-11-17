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17 ноября 2019, воскресенье, 11:03 53
Финансы 2019-11-17T11:05:06+02:00
Українські Новини
Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс

Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс

Курс гривны, Курс валют, курс доллара, прогноз курса валют 2019
Доллары.
Доллары.

В то время как Милованов дал прогноз курса валют на следующий год, в течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, сообщает "РБК-Украина".

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,52 грн до 24,25 грн (-1,1%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,49/24,51 до 24,20/24,23 (-1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,38/24,63 до 24,12/24,37 (-1,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%.

Как сообщали Українські Новини, межбанк закрылся скачком гривны вверх. Тем временем третью неделю подряд наличный доллар стремительно падает, а гривна укрепляется.

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