Рекордное падение доллара: эксперт спрогнозировал дальнейший курс

В то время как Милованов дал прогноз курса валют на следующий год, в течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, сообщает "РБК-Украина". "Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9\/24,1 грн", - сказал он. Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,2%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,52 грн до 24,25 грн (-1,1%). Спрос\/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,49\/24,51 до 24,20\/24,23 (-1,2%). Средние курсы покупки\/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,38\/24,63 до 24,12\/24,37 (-1,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,0%. Как сообщали Українські Новини, межбанк закрылся скачком гривны вверх. Тем временем третью неделю подряд наличный доллар стремительно падает, а гривна укрепляется.