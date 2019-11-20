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20 листопада 2019, середа, 12:25 9
Силові структури 2019-11-20T15:30:03+02:00
Українські Новини
Технічна проблема: на Дубневича не змогли надіти електронний браслет

Технічна проблема: на Дубневича не змогли надіти електронний браслет

Ярослав Дубневич, електронний браслет
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Правоохоронні органи не можуть надіти електронний браслет контролю на депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (група "За майбутнє"), все майно якого заарештовано, через технічні проблеми.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Там технічні моменти. Станція (контролю браслета) не добиває до будинку Дубневича", - сказав він.

За його словами, фахівці виїжджали на місце і перевірка показала, що сигнал дійсно погано ловить.

"Ніякої зради немає. Просто технічні моменти", - підсумував співрозмовник.

Як повідомляли Українські Новини, 7 листопада Антикорупційний суд заарештував Дубневича і встановив заставу 90 млн гривень. Захист депутата заявляла, що він не винен і просила не обирати йому ніяку запобіжний захід. НАБУ і САП його підозрюють у причетності до розтрати 93 млн гривень акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Раніше суд відмовився заарештувати Дубневича і відпустив його під заставу 100 млн гривень.

Специализировання антикорупційна прокуратура (САП) просила суд заарештувати Дубневича і призначити заставу 93,5 млн гривень.

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