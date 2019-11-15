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15 ноября 2019, пятница, 18:02 221
Судебная власть 2019-11-15T18:55:13+02:00
Українські Новини
Все имущество Дубневича арестовано

Все имущество Дубневича арестовано

Арест, арест имущества, Ярослав Дубневич, Высший антикоррупционный суд
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.
Ярослав Дубневич. Фото: Facebook/Ярослав Дубневич.

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), который вышел из СИЗО после внесения 90 млн гривен залога.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Решение об аресте принято", - сказал он.

По его словам, арест наложен на ряд объектов недвижимости, в частности квартиры, дома и земельные участки во Львовской области. Также арестованы корпоративные права в ряде предприятий, несколько часов и картин.

Как сообщали Українськi Новини, 7 ноября Антикоррупционный суд арестовал Дубневича и установил залог 90 млн гривен. Защита депутата заявляла, что он не виновен и просила не избирать ему никакую меру пресечения. НАБУ и САП подозревают его в причастности к растрате 93 млн гривен акционерного общества "Укрзализныця".

Ранее суд отказался арестовать Дубневича и отпустил его под залог 100 млн гривен.

Специализировання антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд арестовать Дубневича и назначить залог 93,5 млн гривен. А САП просила суд арестовать Дубневича и назначить залог 93,5 млн гривен.

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