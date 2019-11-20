Курс продажу рубля впав в обмінниках Києва

У середу, 20 листопада, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 19 листопада, виріс на 3 копійки до 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля впав на 3 копійки і становить 3,87 грн за 10 рублів.

Курс рубля 20 листопада в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,43 3,87 Максимальний 3,75 5,00 Мінімальний 2,50 3,75

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 листопада, на 6,67% до 24,2039 UAH/USD.

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 жовтня на 0,33 коп. до 24,3939 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,35% до 24,0784 UAH/USD.

Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року. Тим часом, з початку року в Україні курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.