Курс валют после обвала замер в обменниках

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 19 ноября на 0,33 коп. до 24,3939 UAH/USD, курс покупки понизился на 1,35 коп. до 24,0784 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,39 коп. до 26,5374 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,36 коп. до 27,0029 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,0784 24,3939 26,5374 27,0029 3,40 3,87 Максимальный 24,1800 24,7000 26,7300 27,3000 3,70 4,10 Минимальный 23,7500 24,2900 26,0000 26,8500 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 ноября, на 6,67 коп. до 24,2039 UAH/USD.



Также, по прогнозам аналитиков, доллара по 30 в ближайший год не будет.



Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.



Тем временем, с начала года в Украине курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте, понизившись на 12,11% и продолжая удерживаться в этих значениях.