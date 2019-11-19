Курс рубля обвалился в обменниках Киева

Во вторник, 19 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 18 ноября, снизился на 4 копейки до 3,40 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 1 копейку и составил 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 19 ноября в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,40 3,90 Максимальный 3,75 5,00 Минимальный 2,50 3,75

Как сообщали Українські Новини, после повышения гривны в понедельник, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 ноября, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

После повышения гривны в понедельник, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 ноября, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Тем временем обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке.