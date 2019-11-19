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19 ноября 2019, вторник, 11:15 15
Финансы 2019-11-19T11:19:22+02:00
Українські Новини
Курс рубля обвалился в обменниках Киева

Курс рубля обвалился в обменниках Киева

Рубль, курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

Во вторник, 19 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 18 ноября, снизился на 4 копейки до 3,40 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 1 копейку и составил 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 19 ноября в обменниках Киева:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,40

3,90

Максимальный

3,75

5,00

Минимальный

2,50

3,75

Как сообщали Українські Новини, после повышения гривны в понедельник, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 ноября, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

После повышения гривны в понедельник, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 ноября, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Тем временем обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке.

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