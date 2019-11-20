"Райффайзен Банк Аваль" вніс заставу за голову правління Писарука

"Райффайзен Банк Аваль" вніс заставу за голову правління банку Олександра Писарука.

Про це Українським Новинам повідомив представник банку.

Раніше Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про обрання стосовно Писарука запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 5 млн гривень.

"Райффайзен Банк Аваль" повідомив, що виконає всі відповідні дії щодо внесення застави згідно вимогу суду.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку. НАБУ також затрималао і відпустило голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Писарука.



В понеділок Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука.



Пізніше стало відомо, що Писаруку вручили підозру і відпустили додому.



Крім того, НАБУ просило суд заарештувати Писарука з заставою в 30 млн гривень. Писарук підозрюється в причетності до заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.