підписатися на розсилку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новини
  • Політика
  • "Райффайзен Банк Аваль" вніс заставу за голову правління Писарука
20 листопада 2019, середа, 11:48 14
Політика 2019-11-20T11:50:02+02:00
Українські Новини
"Райффайзен Банк Аваль" вніс заставу за голову правління Писарука

"Райффайзен Банк Аваль" вніс заставу за голову правління Писарука

Райффайзен Банк Аваль, Вищий антикорупційний суд, Внесення застави, Олександр Писарук
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Олександр Писарук. Фото: bank.gov.ua

"Райффайзен Банк Аваль" вніс заставу за голову правління банку Олександра Писарука.

Про це Українським Новинам повідомив представник банку.

Раніше Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про обрання стосовно Писарука запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 5 млн гривень.

"Райффайзен Банк Аваль" повідомив, що виконає всі відповідні дії щодо внесення застави згідно вимогу суду.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку. НАБУ також затрималао і відпустило голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Писарука.


В понеділок Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало голову правління "Райфайзен банк Аваль" Олександра Писарука.

Пізніше стало відомо, що Писаруку вручили підозру і відпустили додому.

Крім того, НАБУ просило суд заарештувати Писарука з заставою в 30 млн гривень. Писарук підозрюється в причетності до заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

Більше новин про: Райффайзен Банк Аваль Вищий антикорупційний суд Внесення застави Олександр Писарук

Архів
Новини
Дубілет хоче впорядкувати роботу урядових call-центрів 13:06
За можливе перевищення службових повноважень Горбатюком і Ситником відкриють справу 13:00
Глава представництва ЄС пообіцяв вивчити українську мову протягом року 12:39
Стан здоров'я Ірини Луценко вимагає значного часу для лікування і реабілітації 12:33 Документ
У київському метро знову не можна розплатитися карткою - тепер банківською 12:31
більше новин
Прокуратура попросила заарештувати Ляшка без альтернативи застави 13:53
Директор ДАБІ в Одеській області звернувся в правоохоронні органи через погрози з боку найбільшої будівельної компанії Одеси 11:35
"Бізнес-Варта" звернулася до Президента Зеленського на захист ГК "Укрлендфармінг" Бахматюка 11:46
Повернення корупції в "Аграрний Фонд" ставить під удар земельну реформу, - Jamestown Foundation 14:33
Вимагати ув’язнення Ляшка за відверту позицію щодо енергетичної безпеки - це перебір, - Гройсман 11:53
більше новин
Фонд держмайна не може обґрунтувати необхідність реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ 13:22
Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Баканова 14:12
Кожна 3-я гривня в державному бюджеті була взята в борг 06:10
Чекаємо вас на корпоративах, можна зі своїм піаніно, - Тимошенко відповіла Зеленському 13:57
Міністр освіти Новосад заявила, що вчителів в Україні занадто багато 16:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok