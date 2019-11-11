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11 ноября 2019, понедельник, 23:37 228
Судебная власть 2019-11-11T23:52:58+02:00
Українські Новини
Бывшего зама Гонтаревой Писарука задержали

Бывшего зама Гонтаревой Писарука задержали

Валерия Гонтарева, Задержание, VAB Банк, НАБУ, Александр Писарук, САП, ВиЭйБи Банк

Главу правления Райффайзен банка Аваль Александра Писарука, к которому пришли детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), задержали и везут в изолятор временного содержания (ИВС).

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".

"Бывший первого заместителя председателя НБУ Александра Писарука задержали и везут в ИВС", - говорится в нем

Отметим, Писарук ранее был первым заместителем бывшей главы Национального банка Валерия Гонтаревой, которая на данный момент живет в Лондоне.

Его задержали по делу о кредите в 1,2 млрд гривен, который был выделен "VAB Банку".

Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали 7 человек по подозрению в завладении 12 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

20 ноября 2015 года банк был признан неплатежеспособным, и в него была введена временная администрация. Тогда Национальный банк инициировал уголовное производство против бизнесмена и владельца "ВиЭйБи Банка" Олега Бахматюка.

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Алексей Гончаренко. Скриншот видео facebook.com/alexeygoncharenko
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