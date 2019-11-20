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20 листопада 2019, середа, 10:48 18
Фінанси 2019-11-20T12:45:02+02:00
Українські Новини
Курс валют після обвалу завмер в обмінниках

Курс валют після обвалу завмер в обмінниках

Курс валют, курс долара, курс євро

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 листопада на 0,33 коп. до 24,3939 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,35% до 24,0784 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,39 коп. до 26,5374 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,36 коп. до 27,0029 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,0784 24,3939 26,5374 27,0029 3,40 3,87
Максимальний 24,1800 24,7000 26,7300 27,3000 3,70 4,10
Мінімальний 23,7500 24,2900 26,0000 26,8500 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 листопада, на 6,67% до 24,2039 UAH/USD.Також, за прогнозами аналітиків, долара по 30 в найближчий рік не буде. Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року. Тим часом, з початку року в Україні курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.

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