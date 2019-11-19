Доллар и евро обвалились в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 ноября на 4,19 коп. до 24,4032 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,19 коп. до 24,0813 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,49 коп. до 26,5103 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,01 коп. до 26,9880 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,0813 24,4032 26,5103 26,9880 3,39 3,91 Максимальный 24,2000 24,7000 26,7300 27,3000 3,70 5,00 Минимальный 23,7500 24,2700 26,0000 26,8000 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 5 коп. в понедельник укрепился на 2 коп. до 24,17 UAH/USD.

После повышения гривны в понедельник, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 ноября, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD.

Тем временем обвал американской валюты финансисты объясняют большим количеством доллара на рынке.