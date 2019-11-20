Долар різко підскочив в ціні: офіційний курс валют від НБУ

У той час як експерт спрогнозував подальший курс долара, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20 листопада, на 6,67 коп. до 24,2039 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 листопада, на 8,29 коп. до 24,1372 UAH/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтов стерлінгів 3133,0783 100 доларів США 2420,3928 100 швейцарських франків 2441,9975 1000 єн 222,5692 10 російських рублів 3,7953 100 євро 2681,0691

Як повідомляли Українські Новини, Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік.



Також, за прогнозами аналітиків, долара по 30 в найближчий рік не буде.



Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.



Тим часом, з початку року в Україні курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.