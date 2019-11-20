Перший рівень небезпеки: в ДСНС попередили про погіршення погодних умов через туман

В той час, як згідно з прогнозом синоптиків в Україну йдуть морози до -10 і штормовий вітер, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов через густий туман. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передають Українські Новини. "За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 20 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). По Києву і Київській області, вранці 20 листопада туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, поки в Україні панує антициклонічна погода, тобто, без опадів, південну частину Європи результаті діяльності активних циклонів періодично заливає. Вчені та екологи б'ють на сполох з-за надзвичайної кліматичної ситуації на Землі. Тим часом, синоптик розповіла, коли прийде зима. Зокрема, синоптики змінили прогноз погоди на листопад - скоро аномальне тепло змінять морози до -11 і заметілі.