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20 листопада 2019, середа, 08:53 4
Суспільство 2019-11-20T08:59:49+02:00
Українські Новини
Перший рівень небезпеки: в ДСНС попередили про погіршення погодних умов через туман

Перший рівень небезпеки: в ДСНС попередили про погіршення погодних умов через туман

Туман, ДСНС України, Попередження
Туман. Фото: Facebook/ Держнс
Туман. Фото: Facebook/ Держнс

В той час, як згідно з прогнозом синоптиків в Україну йдуть морози до -10 і штормовий вітер, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили про погіршення погодних умов через густий туман.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передають Українські Новини.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 20 листопада в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). По Києву і Київській області, вранці 20 листопада туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, поки в Україні панує антициклонічна погода, тобто, без опадів, південну частину Європи результаті діяльності активних циклонів періодично заливає. Вчені та екологи б'ють на сполох з-за надзвичайної кліматичної ситуації на Землі. Тим часом, синоптик розповіла, коли прийде зима. Зокрема, синоптики змінили прогноз погоди на листопад - скоро аномальне тепло змінять морози до -11 і заметілі.

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