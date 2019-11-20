Долар різко підскочив в ціні: офіційний курс валют від НБУ 09:22

Перший рівень небезпеки: в ДСНС попередили про погіршення погодних умов через туман 08:53

Закон про введення штрафу за перевезення дітей без автокрісла набув чинності 08:24

Активіст Розкладай вирішив на третину скоротити свої доходи заради крісла голови Держархіву 06:15