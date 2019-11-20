Морозы до -10 и штормовой ветер: синоптик дала прогноз погоды до конца недели

В Украину после аномально теплой осени надвигаются холода. Уже в среду теппература резко упадет практически по всей территории страны.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, 20 ноября, тепло задержится в западных областях, в Одесской области и в Крыму.

"В этих частях Украины дневная температура воздуха составит + 10 + 15 градусов. Однако остальная территория Украины уже будет закутываться плотно в пуховики и надвигать глубже шапки на лоб - + 2 + 8 градусов максимально", - сообщила она.

Прогноз погода. Метеопрог

В то же время, по словам синоптика, каких-либо серьезных осадков не предвидится.

"Однако наступает сейчас такой тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей, лучше бы дождь или снег нормальные", - предупредила синоптик.

Кроме того, восточный ветер достигнет штормовых порывов.

В Киеве 20-го ноября будет облачно, с туманами и моросью. Ветер в столице также усилится в дневные часы или ближе к вечеру.

Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook

В то же время, в Киеве резко похолодает. Температура воздуха в столице едва достигнет +4, +5 градусов.

"Далее в течение недели холод будет усиливаться, с четверга на Востоке и в большинстве центральных областей ночью ожидается -4-10 градусов", - предупредила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, пока в Украине царит антициклоническая погода, то есть, без осадков, южную часть Европы результате деятельности активных циклонов периодически заливает. Ранее ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной климатической ситуации на Земле. Тем временем, синоптик рассказала, когда придет зима. В частности, синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь - скоро аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели.