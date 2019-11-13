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13 ноября 2019, среда, 06:00 17366 Инфографика
Жизнь 2019-11-13T06:00:02+02:00
Українські Новини
Ледяной циклон прогонит аномальное тепло: синоптик рассказала, когда придет зима

Ледяной циклон прогонит аномальное тепло: синоптик рассказала, когда придет зима

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Снегопад в Киеве.
Снегопад в Киеве.

В то время, как синоптики прогнозируют снегопады с морозами до -11 в ноябре, аномально теплая погода пока еще сохранится в Украине. Однако в конце недели погода резко изменится.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Куча циклонов и атмосферных фронтов шныряют Европе. В Украине один фронт вчера проскакал и пока притих", - написала она. 

По словам синоптика, теплый характер погоды будет определяться антициклоном, поэтому в среду, 13 ноября, в Украине будет преобладать сухая погода, только на крайнем западе возможны кратковременные дожди.

Однако, несмотря на преимущественно сухой характер погоды, ожидается усиление ветра до штормовых показателей.

"Будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах. Паркуйте разумно автомобили, не лезьте высоко на крышу, не стойте с подружкой, которую случайно встретили, долго под старым ветвистым деревом, лучше зайдите в ближайшую кофейню", - предупредила Диденко.

По ее словам, температура воздуха 13 ноября составит + 11 + 15 градусов, на юге и западе + 14 + 19 градусов, в Крыму до +20 градусов.

Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве в среду ожидается сухая, очень ветреная погода, днем ​​потеплет +12 + 14 градусов.

До концу недели в Украине существенные осадки не ожидаются, воздух станет свежее, однако серьезных холодов пока не будет.

"Существенное похолодание придет ориентировочно с 20 ноября, как раз под Михаила", - предупредила синоптик.

График погоды на 2 недели от meteoprog.График погоды на 2 недели от meteoprog.

Как сообщали Українські Новини, Украину накроет густой туман с сильными дождями. Тем временем ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле. Тем временем, синоптики дали прогноз до конца недели. 

А согласно прогнозу Гидрометцентра, третье "бабье лето" в разгаре: в среду в Украине будет от +1 ночью до +19 днем.

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