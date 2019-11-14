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14 ноября 2019, четверг, 06:00 121 Карта
Жизнь 2019-11-14T06:00:02+02:00
Українські Новини
Циклоны засыпят снегом и зальют дождями Европу: синоптик дала прогноз погоды в Украине

Циклоны засыпят снегом и зальют дождями Европу: синоптик дала прогноз погоды в Украине

Погода, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, погода в ноябре
Осень, Фото: pixabay
Осень, Фото: pixabay

Осень-2019 выдалась аномальной с точки зрение погоды в мире. Так, в Венеции начался потоп, угрожающий ей уходом под воду. Не перестает удивлять и погода в Украине: в Киеве установлен пятый рекорд за месяц - самую теплую ночь за 139 лет. И в ближайшие дни погода в стране останется без существенных изменений.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Пока у нас царит антициклонической погода, то есть, без осадков, южную часть Европы результате деятельности активных циклонов периодически заливает.

А завтра даже будет сыпать снег в Испании - карта 1. Синий цвет - дожди, сиреневый - снег", - написала она.

Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook

По словам Диденко, больше всего от непогоды пострадала Италия.

"Италия буквально несколько передохнет, однако уже очередной циклон вознамерился туда прыгнуть, особенно на ее северную часть. Кто собирается туда в путешествие, проверяйте ежедневно прогноз погоды", - советует синоптик.

В Украине, по ее словам, в четверг 14 ноября - антициклон. Осадков не ожидается, разве что на Закарпатье и в прикарпатских областях возможен дождь.

В то же время, порывы ветра юго-восточного направления достигнут штормовых показателей. 

В Украине все еще будет аномально тепло. Температура воздуха, по сравнению с большинством стран Европы, высокая (карта 2), днем ​​8 + 12 градусов, на юге и западе + 13 + 19 градусов.

"Однако нам все равно не угодить, говорят, что градуса неправильные, дожди - не мокрые, а ветер слишком задувает. И это - осенью, в ноябре", - написала Диденко.

Как сообщали Українські Новини, Украину накроет густой туман с сильными дождями. Тем временем ученые и экологи бьют тревогу из-за чрезвычайной ситуации с климатом на Земле. Тем временем, синоптик рассказала, когда придет зима. В частности, синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь - скоро аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели.

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