Суд заарештував скляну банку судді-хабарника

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на півлітрову банку, в якій суддя Зарічного районного суду Сум сховав 2 тис. доларів хабара, після того, як суд заарештував три сараї і вигрібну яму прокурора-хабарника

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро Максима Хижняка про накладення арешту на майно судді і своїм рішенням від 14 листопада заарештував скляну банку ємністю 0,5 літра з етикеткою "Господарочка зелений горошок" з капроновою кришкою.

Також суд заарештував систему відеофіксації прибудинкової території судді.

Раніше НАБУ затримала суддю Зарічного районного суду Сум при отриманні $2 тис. хабара.

Як повідомляли Українські Новини, дружину прокурора ГПУ, підозрюваного у вимаганні $30 тис. хабара, відпустили під особисте зобов'язання. Раніше директора харківського підприємства спіймали на дачі $100 тис. хабара детективу НАБУ. Також співробітника НБУ підозрюють у вимаганні $50 тис. хабара.

Тим часом у Миколаївській області затримали керівника Служби автомобільних доріг на хабарі в $90 тис.