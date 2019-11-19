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19 листопада 2019, вівторок, 15:00 43
Судова влада 2019-11-19T17:15:04+02:00
Українські Новини
Суд заарештував скляну банку судді-хабарника

Суд заарештував скляну банку судді-хабарника

Суддя, Вищий антикорупційний суд, хабарництво, Арешт майна
Скляна банка. Фото: pixabay
Скляна банка. Фото: pixabay

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на півлітрову банку, в якій суддя Зарічного районного суду Сум сховав 2 тис. доларів хабара, після того, як суд заарештував три сараї і вигрібну яму прокурора-хабарника.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро Максима Хижняка про накладення арешту на майно судді і своїм рішенням від 14 листопада заарештував скляну банку ємністю 0,5 літра з етикеткою "Господарочка зелений горошок" з капроновою кришкою.

Також суд заарештував систему відеофіксації прибудинкової території судді.

Раніше НАБУ затримала суддю Зарічного районного суду Сум при отриманні $2 тис. хабара.

Як повідомляли Українські Новини, дружину прокурора ГПУ, підозрюваного у вимаганні $30 тис. хабара, відпустили під особисте зобов'язання. Раніше директора харківського підприємства спіймали на дачі $100 тис. хабара детективу НАБУ. Також співробітника НБУ підозрюють у вимаганні $50 тис. хабара.

Тим часом у Миколаївській області затримали керівника Служби автомобільних доріг на хабарі в $90 тис.

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