Жену прокурора ГПУ, подозреваемую в вымогательстве $30 тыс. взятки, отпустили под личное обязательство

Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства для сотрудницы Национального банка - жены прокурора Генеральной прокуратуры Елены Паровой, которая подозревается в вымогательстве 30 тыс. долларов взятки.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Суд избрал ей личное обязательство", - сказала она.

По ее словам, прокуратура настаивала на более суровой мере пресечения - круглосуточном домашнем аресте.

На данный момент прокуратура готовит апелляцию на это решение.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР задержало полицейского, устроившегося только год назад в полицию, на взятке 3 тыс. долларов.

Также экс-замгендиректора завода "Маяк" попался при получении $200 тыс. взятки.

Ранее "друг" Зеленского и Богдана вымогал $1,5 млн за назначение на госдолжность.