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31 октября 2019, четверг, 09:32 1980
Судебная власть 2019-10-31T09:40:19+02:00
Українські Новини
Директора харьковского предприятия поймали на даче $100 тыс. взятки детективу НАБУ

Директора харьковского предприятия поймали на даче $100 тыс. взятки детективу НАБУ

Взяточничество, НАБУ, Подозрение во взяточничестве, Задержание на взятке
Взятка. Фото: НАБУ
Взятка. Фото: НАБУ

Правоохранители задержали директора государственного предприятия в Харьковской области по подозрению в даче взятки в размере 100 тыс. долларов детективу Национального антикоррупционного агентвства (НАБУ) за закрытие уголовного производства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

"30 октября 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили и задержали "на горячем" директора одного из государственных предприятий, расположенных на территории Харьковской области, который предложил и предоставил старшему детективу Национального бюро неправомерную выгоду в сумме 100 тыс. долларов США", - сказано в нем.

Отмечается, что неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества госпредприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.

На данный момент осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении.

Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Взятка. Фото: НАБУВзятка. Фото: НАБУ

Как сообщали Українськi Новини, сотрудника НБУ подозревают в вымогательстве $50 тыс. взятки. Также чиновника Минэнерго задержали на взятке в тысячу долларов.

Кроме того, за получение группы инвалидности на Волыни заведующая поликлиникой требовала от 5 до 7 тысяч гривен.

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